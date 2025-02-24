Россиянам объяснили, что нужно знать перед инвестированием в цифровые активы

Финансовый советник Илья Колбин заявил, что нужно тщательно изучать эмитент и платформы перед инвестированием в цифровые активы. Кроме того, он рекомендовал убедиться в наличии лицензии и соблюдении нормативных требований перед началом работы с цифровыми финансовыми активами.

«Цифровые финансовые активы включают в себя различные типы электронных инструментов, которые представляют собой цифровое выражение прав на использование актива, услуги или доли в организации, цифровые аналоги акций, облигаций и других ценных бумаг», — рассказал эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Колбин отметил, что эмитентами цифровых финансовых активов могут выступать компании, фонды и государственные учреждения, а различные активы, такие как металлы, недвижимость и произведения искусства, могут быть переведены в цифровую форму. Среди преимуществ цифровых активов он выделил технологии блокчейн, прозрачность, безопасность, возможность автоматизации процессов и высокую ликвидность. Однако основным риском остаётся неспособность эмитента выполнять свои долговые обязательства.