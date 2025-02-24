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24 февраля, 14:40

Дорожки разошлись: Стало известно, как сейчас живут солисты украинской группы «Нэнси»

Солисты группы «Нэнси» перестали выступать вместе после начала СВО

Анатолий Бондаренко (слева) и Алексей Костенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anatoliynensi

Анатолий Бондаренко (слева) и Алексей Костенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anatoliynensi

Группа «Нэнси» пользовалась большой популярностью в 90-х, но затем внезапно исчезла с афиш. Выяснилось, что солисты Анатолий Бондаренко и Андрей Костенко продолжают выступать с известными песнями, хотя находятся в разных странах. По информации портала «Страсти», Костенко остался в России и активно гастролирует по стране.

В конце декабря 2024 года в эфире программы «Привет, Андрей!» Костенко поделился размышлениями о распаде предыдущего состава группы. Он отметил, что после начала СВО его коллега и друг остался на Украине, тогда как он сам живёт в Краснодаре.

Исполнитель легендарного «Дыма сигарет с ментолом» активно выступает с популярными песнями группы «Нэнси». Например, 8 марта группа проведёт концерт в Москве, а 9 марта — в Вологде. Также запланированы выступления в других городах. Цены на билеты варьируются от 1 до 8 тысяч рублей. Продюсер группы сообщил, что расписание концертов уже заполнено вплоть до следующего года.

Оставшийся на Украине Анатолий Бондаренко активно использует социальные сети и выступает с концертами под именем NENSI. Его ближайшие выступления запланированы в Литве, Эстонии и Латвии. Цены на билеты варьируются от 36 до 46 евро. Тем не менее украинские СМИ сообщают, что Бондаренко проживает в Киеве и подрабатывает таксистом. Артист не комментирует ситуацию с СВО. По его словам, он живёт в «Нэнсиленде», где царят только «любовь и добро».

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Александра Мышляева
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