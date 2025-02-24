Муж оплакивает до сих пор: Стало известно, как живёт семья умершей от рака актрисы Брик

Вдовец актрисы Евгении Брик — 62-летний режиссёр Валерий Тодоровский — так и не завёл новые отношения даже спустя три года после смерти супруги. В эти годы он продолжает активно работать и заниматься продюсерской деятельностью ради своей дочери, сообщает kp.ru .

Издание также узнало о жизни дочери покойной актрисы. Зоя Тодоровская много времени уделяет учёбе в школе, занимается музыкой и снимается в кино во время каникул. В конце 2024 года она исполнила главную роль в короткометражном фэнтези «Тинатин», который получил приз молодёжного жюри на кинофестивале в Италии и был отмечен на смотрах в Колумбии и России. В этом фильме она сыграла маленькую девочку, страдающую от тяжёлого заболевания, которая с мужеством борется с недугом. В проекте также участвовали Павел Табаков, Денис Шведов и Агния Дитковските.