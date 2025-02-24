Муж оплакивает до сих пор: Стало известно, как живёт семья умершей от рака актрисы Брик
Kp.ru: Тодоровский не завёл новые отношения после смерти жены — Евгении Брик
Тодоровский и Брик. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Вдовец актрисы Евгении Брик — 62-летний режиссёр Валерий Тодоровский — так и не завёл новые отношения даже спустя три года после смерти супруги. В эти годы он продолжает активно работать и заниматься продюсерской деятельностью ради своей дочери, сообщает kp.ru.
Издание также узнало о жизни дочери покойной актрисы. Зоя Тодоровская много времени уделяет учёбе в школе, занимается музыкой и снимается в кино во время каникул. В конце 2024 года она исполнила главную роль в короткометражном фэнтези «Тинатин», который получил приз молодёжного жюри на кинофестивале в Италии и был отмечен на смотрах в Колумбии и России. В этом фильме она сыграла маленькую девочку, страдающую от тяжёлого заболевания, которая с мужеством борется с недугом. В проекте также участвовали Павел Табаков, Денис Шведов и Агния Дитковските.
Напомним, Евгения Брик известна ролями в картинах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Ёлки 1914» и многих других. О её смерти стало известно 11 февраля 2022 года. Как оказалось, Брик боролась с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет.