Муж оплакивает до сих пор: Стало известно, как живёт семья умершей от рака актрисы Брик

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24 февраля, 11:24

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Kp.ru: Тодоровский не завёл новые отношения после смерти жены — Евгении Брик

Тодоровский и Брик. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Тодоровский и Брик. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Вдовец актрисы Евгении Брик — 62-летний режиссёр Валерий Тодоровский — так и не завёл новые отношения даже спустя три года после смерти супруги. В эти годы он продолжает активно работать и заниматься продюсерской деятельностью ради своей дочери, сообщает kp.ru.

Издание также узнало о жизни дочери покойной актрисы. Зоя Тодоровская много времени уделяет учёбе в школе, занимается музыкой и снимается в кино во время каникул. В конце 2024 года она исполнила главную роль в короткометражном фэнтези «Тинатин», который получил приз молодёжного жюри на кинофестивале в Италии и был отмечен на смотрах в Колумбии и России. В этом фильме она сыграла маленькую девочку, страдающую от тяжёлого заболевания, которая с мужеством борется с недугом. В проекте также участвовали Павел Табаков, Денис Шведов и Агния Дитковските.

Режиссёр Тодоровский изменился до неузнаваемости после смерти жены Евгении Брик
Режиссёр Тодоровский изменился до неузнаваемости после смерти жены Евгении Брик

Напомним, Евгения Брик известна ролями в картинах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Ёлки 1914» и многих других. О её смерти стало известно 11 февраля 2022 года. Как оказалось, Брик боролась с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет.

Александра Мышляева
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