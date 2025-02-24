Россиянки массово послали своих мужчин в баню на День защитника Отечества

Жительницы России массово отправили своих мужчин в баню на День защитника Отечества. Самым популярным подарком для представителей сильного пола стала банная шапочка, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, продажи шапок для бани побили все возможные рекорды на маркетплейсах. Абсолютный прирост на одной из онлайн-площадок — 38 030%. Россияне скупали шапки за три дня до наступления праздника — пик продаж пришёлся на 20 февраля.

На втором месте по популярности стали бокалы для различного вида спиртного. Их оборот увеличился на 1741%. Третье место досталось кружкам с тематическими принтами — перед Днём защитника Отечества ими закупались на 484% чаще. Женщины не смогли обойтись и без носков, этот предмет одежды получили примерно 23 тысячи мужчин. Всего покупательницы приобрели 23 248 пар носков, что прибавило всего 75% к общим продажам.