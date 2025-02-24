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24 февраля, 14:27

Россиянки массово послали своих мужчин в баню на День защитника Отечества

SHOT ПРОВЕРКА: Самым популярным подарком на 23 Февраля стала банная шапочка

Жительницы России массово отправили своих мужчин в баню на День защитника Отечества. Самым популярным подарком для представителей сильного пола стала банная шапочка, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, продажи шапок для бани побили все возможные рекорды на маркетплейсах. Абсолютный прирост на одной из онлайн-площадок — 38 030%. Россияне скупали шапки за три дня до наступления праздника — пик продаж пришёлся на 20 февраля.

На втором месте по популярности стали бокалы для различного вида спиртного. Их оборот увеличился на 1741%. Третье место досталось кружкам с тематическими принтами — перед Днём защитника Отечества ими закупались на 484% чаще. Женщины не смогли обойтись и без носков, этот предмет одежды получили примерно 23 тысячи мужчин. Всего покупательницы приобрели 23 248 пар носков, что прибавило всего 75% к общим продажам.

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А ранее Life.ru узнал, о каких подарках мечтают защитники Отечества. Мужская половина населения РФ отметила, что для них гораздо важнее внимание и забота, чем конкретный презент. Некоторые ответили шуткой, что мечтали бы о закрытии кредитов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Дарья Нарыкова
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