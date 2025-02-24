В Турции не против членства Украины в НАТО, но есть нюанс
Фидан: Турция не против членства Украины в НАТО, но важно быть реалистами
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара не против возможного вступления Украины в НАТО, однако к решению этого вопроса нужно подходить прагматично. Заявление политика прозвучало в интервью телеканалу Bloomberg TV.
«Мы не возражаем против того, что Украина хочет быть членом НАТО, но мы должны быть реалистами», — высказался министр.
По его словам, руководство Турции официально выступает за то, чтобы Киев стал членом альянса. Однако там призвали быть реалистами.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл, какое событие за океаном «похоронило» мечты Украины о НАТО. По его словам, ситуация изменилась с возвращением Дональда Трампа к власти в США. Поэтому Незалежная останется буферной зоной между Североатлантическим альянсом и Россией.
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