В Турции не против членства Украины в НАТО, но есть нюанс

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара не против возможного вступления Украины в НАТО, однако к решению этого вопроса нужно подходить прагматично. Заявление политика прозвучало в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Мы не возражаем против того, что Украина хочет быть членом НАТО, но мы должны быть реалистами», — высказался министр.

По его словам, руководство Турции официально выступает за то, чтобы Киев стал членом альянса. Однако там призвали быть реалистами.