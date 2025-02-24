В ЦРУ начали проверку возможной утечки данных сотрудников после письма в Белый дом

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало официальное расследование для оценки потенциальных рисков, связанных с возможной утечкой личной информации своих сотрудников. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«ЦРУ проводит официальную проверку, чтобы оценить возможный ущерб от несанкционированного электронного письма, отправленного в Белый дом в начале февраля, в котором были указаны для возможных сокращений некоторые сотрудники по имени и первой букве фамилии, что могло раскрыть роли людей, работающих под прикрытием», — говорится в сообщении.

По данным собеседника телеканала, существует опасение, что незашифрованные данные могут оказаться в руках хакеров, работающих на иностранные правительства. Это создаёт серьёзную угрозу безопасности сотрудников, которых планируется задействовать в секретных операциях в «уязвимых регионах» за границей.

До этого телеканал NBC сообщал, что ЦРУ отправило незашифрованное письмо в управление кадров правительства США, в котором содержались имена всех сотрудников, нанятых в течение последних двух лет, включая тех, кто находится на испытательном сроке.