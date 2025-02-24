Легенды не умирают: Сова Duolingo «воскресла»
Сервис Duolingo объявил в соцсетях, что сова Дуо «воскресла»
Официальный аккаунт сервиса для изучения языков Duolingo сообщил, что совёнок Дуо «воскрес». На платформе X было опубликовано забавное видео, на котором зелёная сова встаёт из гроба и гордо шагает в светлое будущее.
Сова Duolingo «воскресла». Видео © X / Duolingo
«Вы правда думаете, что я позволю кибертраку сбить меня?» — вопрошает Дуо у подписчиков.
Напомним, ранее в Duolingo заявили, что совёнок Дуо ушёл из жизни 11 февраля. Отмечалось, что в причинах его смерти «придётся разобраться следствию», а разработчики приложения «активно сотрудничают с властями». Авторы публикации также призвали пользователей воздержаться от негативных комментариев в адрес почившей птицы.
X / Duolingo