Легенды не умирают: Сова Duolingo «воскресла»

Официальный аккаунт сервиса для изучения языков Duolingo сообщил, что совёнок Дуо «воскрес». На платформе X было опубликовано забавное видео, на котором зелёная сова встаёт из гроба и гордо шагает в светлое будущее.

Сова Duolingo «воскресла». Видео © X / Duolingo

«Вы правда думаете, что я позволю кибертраку сбить меня?» — вопрошает Дуо у подписчиков.