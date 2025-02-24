«Понять вначале не мог»: Военкор НТВ рассказал, как лишился руки при обстреле ВСУ

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, которому удалось пережить атаку ВСУ на Горловку, поделился своей историей о том, как он лишился руки. Он отметил, что не сразу понял, что произошло, и пришёл в себя только после удара.

«Я полетел и бронежилетом на какой-то сук напоролся. Вот так раскачиваюсь и смотрю: лежат тела. И такое ощущение: какие-то три личинки, они горят и дымятся. Понять вначале не мог. Потом понимаю, что это мои коллеги», — рассказал журналист в интервью 360.ru.

Алексей нашёл свою руку и доставил её в больницу, надеясь на возможность её приживления, но, к сожалению, это оказалось невозможным. Он выразил благодарность врачам, проявившим невероятное мужество в процессе спасения его жизни. Нейрохирург, который пришёл ему на помощь, выбрал самый короткий маршрут, несмотря на то, что он находился под обстрелом украинских военных и на нём регулярно сжигали автомобили. В настоящее время Ивлиев использует бионический протез.