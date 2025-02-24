В России по поручению губернатора выпустят галстуки с трёхлапым «автографом» матери-утки

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства поручил организовать производство мужских галстуков с коми-пермяцким орнаментом. Он обратил внимание на галстук министра по делам Коми-Пермяцкого округа Алексея Плотникова и, узнав, что такие аксессуары не изготавливаются в регионе, решил изменить эту ситуацию.

«Алексей Васильевич, где вы приобрели этот галстук? У нас таких нет? Коллеги, давайте найдем возможность. Прошу экономический блок — начнем производить свои галстуки. Орнамент действительно интересный. Пожалуйста, займитесь этим как факультативным проектом», — сказал Махонин.

У орнамента народа Коми много разновидностей, он тесно связан с другими орнаментами финно-угорских народов, но особый интерес вызывает геометрическая символика орнамента народов Коми. Символика орнаментов тесно связана с представлениями традиционных народов о мироустройстве. Например, повсеместно встречается орнамент в виде трехпалого отпечатка птичьей лапы, оставленный матерью-уткой — прародительницей яйца как символа всего живого на Земле.

Согласно информации источника URA.RU в политических кругах, конкретная концепция нового производства пока не определена. Возможно, к разработке проекта будут привлечены коми-пермяцкие дизайнеры. Галстуки могут быть вручены, например, гостям на праздновании 100-летия Коми-Пермяцкого округа.