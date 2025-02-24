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24 февраля, 16:09

В Роспотребнадзоре отреагировали на вспышку смертельной болезни в Конго

Роспотребнадзор контролирует информацию о вспышке неизвестной болезни в Конго

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке неизвестной болезни в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия», — указано в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передаётся в ведомство. Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС «Периметр». Система позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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Ранее сообщалось, что более 50 человек умерли от неизвестной болезни на северо-западе Конго. Первые случаи заболевания были зарегистрированы 9 февраля, с тех пор уже выявлено 943 случая. Люди жалуются на лихорадку, озноб, головные и мышечные боли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Дарья Нарыкова
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