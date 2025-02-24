В Роспотребнадзоре отреагировали на вспышку смертельной болезни в Конго

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке неизвестной болезни в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия», — указано в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передаётся в ведомство. Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС «Периметр». Система позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.