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24 февраля, 16:52

Российский полицейский выпустил 24 пули по авто с преступниками и стал фигурантом дела

«Рен-ТВ»: Сотрудник ГАИ под Хабаровском 24 раза выстрелил в преследуемое авто

В Хабаровском крае сотрудник ГАИ 24 раза выстрелил по преследуемой машине. Две пули попали в 46-летнего мужчину, от полученных ран он скончался на месте. Теперь против правоохранителя возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает «Рен-ТВ».

«Две пути попали в 46-летнего мужчину-водителя. Он скончался на месте. В салоне «тойоты» был ещё один человек, не пострадал», – уточнил источник телеканала.

Ряд местных телеграм-каналов пишут, что ЧП произошло на трассе Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын. Автомобиль, в котором находились двое преступников с похищенным мужчиной, привлёк внимание сотрудников ГАИ. Однако злоумышленники не остановились, и правоохранители начали преследование.

Ранее Life.ru публиковал видео эпичной погони со стрельбой за пьяным водителем во Владимирской области. Инспекторы применили оружие, чтобы остановить нарушителя. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Полина Никифорова
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