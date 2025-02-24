Российский полицейский выпустил 24 пули по авто с преступниками и стал фигурантом дела
«Рен-ТВ»: Сотрудник ГАИ под Хабаровском 24 раза выстрелил в преследуемое авто
В Хабаровском крае сотрудник ГАИ 24 раза выстрелил по преследуемой машине. Две пули попали в 46-летнего мужчину, от полученных ран он скончался на месте. Теперь против правоохранителя возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает «Рен-ТВ».
«Две пути попали в 46-летнего мужчину-водителя. Он скончался на месте. В салоне «тойоты» был ещё один человек, не пострадал», – уточнил источник телеканала.
Ряд местных телеграм-каналов пишут, что ЧП произошло на трассе Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын. Автомобиль, в котором находились двое преступников с похищенным мужчиной, привлёк внимание сотрудников ГАИ. Однако злоумышленники не остановились, и правоохранители начали преследование.
Ранее Life.ru публиковал видео эпичной погони со стрельбой за пьяным водителем во Владимирской области. Инспекторы применили оружие, чтобы остановить нарушителя. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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