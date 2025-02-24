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24 февраля, 16:18

Челябинские врачи стали фигурантами дела из-за платного наркоза ребёнку

URA.ru: В Троицке врачи заставили мать заплатить деньги за наркоз её ребёнку

В Челябинской области возникли подозрения в мошенничестве в отношении врачей, приехавших из других стран. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла в Троицке, где местной жительнице понадобилась операция для её ребенка. Подозреваемые врачи провели процедуру под наркозом и потребовали от матери сначала пять, а затем ещё две тысячи рублей за анестезию. Известно, что один из врачей работает анестезиологом, а другой – лором, и оба имеют российское гражданство.

Следователи усмотрели в действиях медиков признаки мошенничества с использованием служебного положения. Возбуждено уголовное дело. В отношении медиков уже приняты меры пресечения: лору запрещены определённые действия, а анестезиолог был арестован.

Ранее сообщалось, что в Крыму начато уголовное расследование по факту причинения вреда младенцам и их матерям из-за халатности медицинских работников. В данный момент имеются заявления от нескольких женщин, чьи дети родились с травмами или же по вине врачей стали инвалидами.

Врач пять лет удерживал россиянку в психушке за взятку от родственника
Врач пять лет удерживал россиянку в психушке за взятку от родственника
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Наталья Демьянова
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