Челябинские врачи стали фигурантами дела из-за платного наркоза ребёнку

В Челябинской области возникли подозрения в мошенничестве в отношении врачей, приехавших из других стран. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла в Троицке, где местной жительнице понадобилась операция для её ребенка. Подозреваемые врачи провели процедуру под наркозом и потребовали от матери сначала пять, а затем ещё две тысячи рублей за анестезию. Известно, что один из врачей работает анестезиологом, а другой – лором, и оба имеют российское гражданство.

Следователи усмотрели в действиях медиков признаки мошенничества с использованием служебного положения. Возбуждено уголовное дело. В отношении медиков уже приняты меры пресечения: лору запрещены определённые действия, а анестезиолог был арестован.