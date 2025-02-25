Никаких глумлений и насмешек: В Петербурге откроется Музей бомжей

В историческом центре Санкт-Петербурга 1 апреля откроется Музей бомжей, экспозиция которого представляет собой антологию бродяжничества. Об этом сообщили организаторы проекта.

«Что касается 1 апреля, то это не шутка, не мистификация. Музей откроется 1 апреля в Санкт-Петербурге, улица Гороховая, дом 31. 1 апреля — хороший день, и будет уже тепло», — приводит РИА «Новости» слова организатора.

Собеседник агентства уточнил, что открытие культурного учреждения преследует историко-познавательные цели. По его словам, в музее не собираются глумиться или насмехаться над кем бы то ни было. Кроме того, там не будут проводить сомнительных перформансов.

Вход в музей будет платным. При этом в учреждение не будут пускать лиц без определённого места жительства.