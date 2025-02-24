Во Внуково после проверки ФАС решили установить фонтаны с питьевой водой

В аэропорту Внуково появятся бесплатные питьевые фонтанчики, которые будут размещаться в зонах международных и внутренних вылетов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

«Международный аэропорт «Внуково» подписал договор на установку питьевых фонтанов. Они будут размещаться, в том числе, в стерильных зонах международных и внутренних вылетов», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято по итогам проверки цен на воду в аэропорту. Несмотря на то что у пассажиров теперь появится возможность получать бесплатную питьевую воду, УФАС всё равно инициировало два дела. Эти дела касаются оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли «Регстаэр-М», который установил завышенные цены на воду в стерильных зонах. В случае выявления нарушений Закона о защите конкуренции будут выданы предписания и назначены штрафы.