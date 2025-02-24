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Регион
24 февраля, 17:31

Россиянин во время ссоры выбросил экс-возлюбленную с балкона

В Чите арестовали мужчину, толкнувшего экс-возлюбленную с балкона третьего этажа

Женщину на козырьке подъезда заметили очевидцы и позвонили в полицию. Обложка © Telegram / Полиция Забайкалья

Женщину на козырьке подъезда заметили очевидцы и позвонили в полицию. Обложка © Telegram / Полиция Забайкалья

В Чите полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который в порыве ссоры толкнул бывшую девушку с балкона третьего этажа. Женщину на козырьке подъезда заметили очевидцы и позвонили в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прибывшие на место сотрудники полиции опросили её и установили, что девушку толкнул с балкона третьего этажа бывший сожитель и сам скрылся», — говорится в сообщении.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по месту жительства. За покушение на убийство следственными органами в его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчина помещён в изолятор временного содержания.

Девушка получила травмы, когда упала на козырёк подъезда. Её госпитализировали в медицинское учреждение.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, которой произошёл в подмосковном Подольске. Там мужчина вытолкнул товарища с девятого этажа. По предварительным данным, между знакомыми вспыхнул скандал. Обвиняемый вытолкнул друга из окна квартиры. От полученных травм тот скончался на месте.

Алена Пенчугина
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