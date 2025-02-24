Россиянин во время ссоры выбросил экс-возлюбленную с балкона

В Чите полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который в порыве ссоры толкнул бывшую девушку с балкона третьего этажа. Женщину на козырьке подъезда заметили очевидцы и позвонили в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прибывшие на место сотрудники полиции опросили её и установили, что девушку толкнул с балкона третьего этажа бывший сожитель и сам скрылся», — говорится в сообщении.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по месту жительства. За покушение на убийство следственными органами в его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчина помещён в изолятор временного содержания.

Девушка получила травмы, когда упала на козырёк подъезда. Её госпитализировали в медицинское учреждение.