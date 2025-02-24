Россиянин во время ссоры выбросил экс-возлюбленную с балкона
В Чите арестовали мужчину, толкнувшего экс-возлюбленную с балкона третьего этажа
Женщину на козырьке подъезда заметили очевидцы и позвонили в полицию. Обложка © Telegram / Полиция Забайкалья
В Чите полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который в порыве ссоры толкнул бывшую девушку с балкона третьего этажа. Женщину на козырьке подъезда заметили очевидцы и позвонили в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прибывшие на место сотрудники полиции опросили её и установили, что девушку толкнул с балкона третьего этажа бывший сожитель и сам скрылся», — говорится в сообщении.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по месту жительства. За покушение на убийство следственными органами в его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчина помещён в изолятор временного содержания.
Девушка получила травмы, когда упала на козырёк подъезда. Её госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, которой произошёл в подмосковном Подольске. Там мужчина вытолкнул товарища с девятого этажа. По предварительным данным, между знакомыми вспыхнул скандал. Обвиняемый вытолкнул друга из окна квартиры. От полученных травм тот скончался на месте.