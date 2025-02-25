Три человека обварились в кипятке из-за коммунальной аварии в Нижнем Новгороде

Трубу с горячей водой прорвало на улице Пушкина в Нижнем Новгороде вечером 24 февраля. В результате коммунальной аварии три человека получили ожоги.

Схожий инцидент произошёл в ноябре прошлого года в Петербурге, где тоже прорвало трубу с кипятком. В результате происшествия пострадали три человека.