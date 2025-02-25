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Регион
24 февраля, 23:06

Три человека обварились в кипятке из-за коммунальной аварии в Нижнем Новгороде

Трубу с кипятком прорвало в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

Трубу с горячей водой прорвало на улице Пушкина в Нижнем Новгороде вечером 24 февраля. В результате коммунальной аварии три человека получили ожоги.

«В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщает пресс-служба регионального СК.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

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В Волгограде пенсионер заживо сварился в собственном туалете из-за прорыва трубы

Схожий инцидент произошёл в ноябре прошлого года в Петербурге, где тоже прорвало трубу с кипятком. В результате происшествия пострадали три человека.

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Антон Голыбин
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