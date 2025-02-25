Потомок Отто фон Бисмарка объяснил неожиданные итоги выборов в Бундестаг
Потомок Бисмарка: АдГ выиграла на востоке из-за слабого электората других партий
Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк объяснил, почему партия «Альтернатива для Германии» обошла остальные фракции на землях бывшей ГДР. По его словам, ХДС, СДПГ и «Левые» не имеют там сложившегося электората.
«Люди более охотно голосуют за ту или иную партию, чтобы увидеть, что лучше для их федеральной земли. И именно поэтому АдГ стала лидером во всех восточных землях, потому что они заявили, что определённо не хотят того, что происходило в последние годы», — заявил он РИА «Новости».
Напомним, 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Блок ХДС/ХСС получил 28,6% голосов, АдГ заняла второе место с 20,8%, а СДПГ Олафа Шольца набрала 16,4%.
Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators