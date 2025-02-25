Потомок Отто фон Бисмарка объяснил неожиданные итоги выборов в Бундестаг

Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк объяснил, почему партия «Альтернатива для Германии» обошла остальные фракции на землях бывшей ГДР. По его словам, ХДС, СДПГ и «Левые» не имеют там сложившегося электората.

«Люди более охотно голосуют за ту или иную партию, чтобы увидеть, что лучше для их федеральной земли. И именно поэтому АдГ стала лидером во всех восточных землях, потому что они заявили, что определённо не хотят того, что происходило в последние годы», — заявил он РИА «Новости».