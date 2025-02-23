«Исторические результаты»: Вайдель восхитилась итогами выборов для АдГ

Кандидат в канцлеры и лидер немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия получила рекордное в своей истории число голосов на выборах в Бундестаг, добившись исторического успеха. Слова политика приводит Tagesschau.

«Мы открыты для коалиционных переговоров с ХДС. <...> В противном случае никакие изменения политики в Германии невозможны», — уверена Вайдель.