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Регион
23 февраля, 19:08

«Исторические результаты»: Вайдель восхитилась итогами выборов для АдГ

Вайдель: «Альтернатива для Германии» добилась исторического успеха на выборах

Алиса Вайдель. Обложка © ТАСС / AP / Soeren Stache

Алиса Вайдель. Обложка © ТАСС / AP / Soeren Stache

Кандидат в канцлеры и лидер немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия получила рекордное в своей истории число голосов на выборах в Бундестаг, добившись исторического успеха. Слова политика приводит Tagesschau.

«Мы открыты для коалиционных переговоров с ХДС. <...> В противном случае никакие изменения политики в Германии невозможны», — уверена Вайдель.

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Напомним, что ранее в ФРГ прошло голосование на досрочных выборах в Бундестаг. Побеждает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал около 29% голосов. Впервые АдГ заняла второе место. Вайдель после рекордного результата заявила, что партия готова участвовать в формировании правительства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца замыкает тройку лидеров.

Алена Пенчугина
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