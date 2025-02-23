«Исторические результаты»: Вайдель восхитилась итогами выборов для АдГ
Вайдель: «Альтернатива для Германии» добилась исторического успеха на выборах
Алиса Вайдель. Обложка © ТАСС / AP / Soeren Stache
Кандидат в канцлеры и лидер немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия получила рекордное в своей истории число голосов на выборах в Бундестаг, добившись исторического успеха. Слова политика приводит Tagesschau.
«Мы открыты для коалиционных переговоров с ХДС. <...> В противном случае никакие изменения политики в Германии невозможны», — уверена Вайдель.
Напомним, что ранее в ФРГ прошло голосование на досрочных выборах в Бундестаг. Побеждает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал около 29% голосов. Впервые АдГ заняла второе место. Вайдель после рекордного результата заявила, что партия готова участвовать в формировании правительства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца замыкает тройку лидеров.