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Регион
25 февраля, 00:57

Макрон: Срыв сделки по Украине втянет РФ в конфликт с участниками переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия будет втянута в конфликт с участниками мирного процесса по Украине, если решится нарушить условия будущего соглашения. Последствия такого шага европейский политик озвучил на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Украина и Россия подпишут соглашение, инициированное президентом Трампом, гарантами которого являемся мы, и если Россия нарушит его, то де-факто вступит в конфликт со всеми», — отметил Макрон.

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Также в ходе встречи Макрон намекнул Киеву на необходимость соглашаться на сделку США по редкоземельным металлам. Она поможет гарантировать суверенитет Украины, уверен политик.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Антон Голыбин
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