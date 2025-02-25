Макрон: Срыв сделки по Украине втянет РФ в конфликт с участниками переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия будет втянута в конфликт с участниками мирного процесса по Украине, если решится нарушить условия будущего соглашения. Последствия такого шага европейский политик озвучил на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Украина и Россия подпишут соглашение, инициированное президентом Трампом, гарантами которого являемся мы, и если Россия нарушит его, то де-факто вступит в конфликт со всеми», — отметил Макрон.