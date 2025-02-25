Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 01:05

Премьера научного фильма «Где живёт любовь» состоится в России 9 марта

9 марта в 23:55 на телеканале «Рен-ТВ» состоится показ нового научно-популярного фильма «Где живёт любовь». Исследование природы этого чувства объединило специалистов из разных областей. Они попытались выяснить, можно ли измерить любовь и какой орган в организме человека за неё отвечает.

Психолог Татьяна Мужицкая расскажет, что играет ключевую роль в начале отношений — запах или внешность. Она также объяснит, почему романтика со временем угасает и как её вернуть. Антрополог Станислав Дробышевский же рассмотрит любовь с точки зрения эволюции, а нейрофизиолог Вячеслав Дубынин покажет, что происходит внутри влюблённого человека. Одной из главных особенностей картины станет эксперимент: впервые в России учёные с помощью МРТ попытаются определить участок мозга, отвечающий за любовь.

Над проектом работали режиссёр Дмитрий Сапун и сценарист Татьяна Николаева. Продюсерами выступили Михаил Тукмачёв, Екатерина Авалиани, Юлия Засько и Ольга Кнор.

Молодой француз переехал в Россию и принял православие. И всё из-за любви
Молодой француз переехал в Россию и принял православие. И всё из-за любви

А ранее психолог рассказал о кризисных периодах в отношениях супругов, которые могут привести к разводу. Так, первый негативный этап наступает уже на второй-третий год брака, когда проходит эмоциональная влюблённость.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Новости науки
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar