Глава банка БРИКС Дилма Руссефф оказалась в больнице в Шанхае

Экс-президент Бразилии и глава Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф почувствовала себя плохо в Шанхае. Её доставили в больницу для обследования, сообщил бразильский депутат Жозе Гимарайнш. По его словам, сейчас состояние директора НБР не вызывает опасений.

«Желаю выздоровления нашему [бывшему] президенту Дилме Руссефф, которая была госпитализирована в Шанхае для лечения недомогания», — написал парламентарий в соцсетях.

По данным СМИ, незадолго до госпитализации Руссефф жаловалась на рвоту, головокружение и повышенное давление.