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25 февраля, 00:10

Глава банка БРИКС Дилма Руссефф оказалась в больнице в Шанхае

Дилма Руссефф. Обложка © Х / Dilma Rousseff

Дилма Руссефф. Обложка © Х / Dilma Rousseff

Экс-президент Бразилии и глава Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф почувствовала себя плохо в Шанхае. Её доставили в больницу для обследования, сообщил бразильский депутат Жозе Гимарайнш. По его словам, сейчас состояние директора НБР не вызывает опасений.

«Желаю выздоровления нашему [бывшему] президенту Дилме Руссефф, которая была госпитализирована в Шанхае для лечения недомогания», — написал парламентарий в соцсетях.

По данным СМИ, незадолго до госпитализации Руссефф жаловалась на рвоту, головокружение и повышенное давление.

Вдова Николая Караченцова попала в больницу из-за серьёзных проблем с лёгкими
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А тем временем состояние госпитализированного папы римского Франциска начало улучшаться. Однако оно всё ещё остаётся критическим.

Антон Голыбин
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