Новая жизнь с января: Россияне начали 2025 год со спорта, образования и заботы о здоровье
Средние чеки россиян в сферах образования и спорта выросли в январе на 11%
Россияне начали 2025 год со стремления к самосовершенствованию и укреплению здоровья. Об этом говорит анализ трат граждан РФ в январе. Так, их средние чеки в сферах образования, спорта и медицины выросли в среднем на 11%, рассказали Life.ru в компании LIFE PAY.
Топ популярнейших целей возглавили стремление к изучению новых языков, улучшение физической формы, а также желание пройти обследование на состояние здоровья. Причём россияне действительно хотят воплотить задуманное в жизнь. Об этом можно судить по росту средних чеков в этих сферах за январь 2025 года в сравнении с декабрём 2024 года. На спорт россияне стали тратить на 13% больше, на медицинские услуги — на 9%, а прирост в категории образование составил 12%. Также рост наблюдается и в общей сумме затрат. Так, расходы на образование выросли за месяц на 21%, на спорт — на 14%, а на медицину — на 10%.
По словам генерального директора LIFE PAY Ашота Григоряна, скачок заинтересованности в спорте и медицине можно объяснить подготовкой к тёплому сезону или гендерным праздникам.
«А вот рост трат на образование можно объяснить стремлением людей получить дополнительные профессиональные навыки или в целом улучшить свою компетенцию, чтобы быть более конкурентоспособными на быстроменяющемся рынке», — считает Григорян.
Ранее Life.ru выяснил, что более трети россиян получали травмы, занимаясь зимними видами спорта. Лидером по травмоопасности стали беговые лыжи (56,8% травм), а сноуборд оказался самым безопасным (16,1%).
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