Новая жизнь с января: Россияне начали 2025 год со спорта, образования и заботы о здоровье

Россияне начали 2025 год со стремления к самосовершенствованию и укреплению здоровья. Об этом говорит анализ трат граждан РФ в январе. Так, их средние чеки в сферах образования, спорта и медицины выросли в среднем на 11%, рассказали Life.ru в компании LIFE PAY.

Топ популярнейших целей возглавили стремление к изучению новых языков, улучшение физической формы, а также желание пройти обследование на состояние здоровья. Причём россияне действительно хотят воплотить задуманное в жизнь. Об этом можно судить по росту средних чеков в этих сферах за январь 2025 года в сравнении с декабрём 2024 года. На спорт россияне стали тратить на 13% больше, на медицинские услуги — на 9%, а прирост в категории образование составил 12%. Также рост наблюдается и в общей сумме затрат. Так, расходы на образование выросли за месяц на 21%, на спорт — на 14%, а на медицину — на 10%.