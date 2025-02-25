Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 03:40

Новая жизнь с января: Россияне начали 2025 год со спорта, образования и заботы о здоровье

Средние чеки россиян в сферах образования и спорта выросли в январе на 11%

Россияне начали 2025 год со стремления к самосовершенствованию и укреплению здоровья. Об этом говорит анализ трат граждан РФ в январе. Так, их средние чеки в сферах образования, спорта и медицины выросли в среднем на 11%, рассказали Life.ru в компании LIFE PAY.

Топ популярнейших целей возглавили стремление к изучению новых языков, улучшение физической формы, а также желание пройти обследование на состояние здоровья. Причём россияне действительно хотят воплотить задуманное в жизнь. Об этом можно судить по росту средних чеков в этих сферах за январь 2025 года в сравнении с декабрём 2024 года. На спорт россияне стали тратить на 13% больше, на медицинские услуги — на 9%, а прирост в категории образование составил 12%. Также рост наблюдается и в общей сумме затрат. Так, расходы на образование выросли за месяц на 21%, на спорт — на 14%, а на медицину — на 10%.

По словам генерального директора LIFE PAY Ашота Григоряна, скачок заинтересованности в спорте и медицине можно объяснить подготовкой к тёплому сезону или гендерным праздникам.

«А вот рост трат на образование можно объяснить стремлением людей получить дополнительные профессиональные навыки или в целом улучшить свою компетенцию, чтобы быть более конкурентоспособными на быстроменяющемся рынке», — считает Григорян.

Россиян предупредили о резком взлёте цен на игристые вина
Россиян предупредили о резком взлёте цен на игристые вина

Ранее Life.ru выяснил, что более трети россиян получали травмы, занимаясь зимними видами спорта. Лидером по травмоопасности стали беговые лыжи (56,8% травм), а сноуборд оказался самым безопасным (16,1%).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar