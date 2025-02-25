Делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву для переговоров

Делегация правящей в КНДР Трудовой партии Кореи (ТПК), возглавляемая членом политбюро ЦК фракции Ли Хи Ёном, прибыла в Россию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

Встречу иностранных гостей в столичном аэропорту провели посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, зампредседателя комиссии по международным связям «Единой России» Андрей Климов, а также другие члены посольства и представители партийного руководства.

В рамках визита делегация планирует обсудить дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества между властями государств в контексте их всеобъемлющего стратегического партнёрства.