Делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву для переговоров
Делегация ТПК перед отправкой в Москву. Обложка © ЦТАК
Делегация правящей в КНДР Трудовой партии Кореи (ТПК), возглавляемая членом политбюро ЦК фракции Ли Хи Ёном, прибыла в Россию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).
Встречу иностранных гостей в столичном аэропорту провели посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, зампредседателя комиссии по международным связям «Единой России» Андрей Климов, а также другие члены посольства и представители партийного руководства.
В рамках визита делегация планирует обсудить дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества между властями государств в контексте их всеобъемлющего стратегического партнёрства.
А секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу между тем отправился в Индонезию и Малайзию с рабочими визитами. Бывший министр обороны и члены межведомственной делегации пробудут там до 28 февраля и обсудят актуальные международные проблемы.