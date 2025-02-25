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25 февраля, 01:51

Делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву для переговоров

Делегация ТПК перед отправкой в Москву. Обложка © ЦТАК

Делегация ТПК перед отправкой в Москву. Обложка © ЦТАК

Делегация правящей в КНДР Трудовой партии Кореи (ТПК), возглавляемая членом политбюро ЦК фракции Ли Хи Ёном, прибыла в Россию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

Встречу иностранных гостей в столичном аэропорту провели посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, зампредседателя комиссии по международным связям «Единой России» Андрей Климов, а также другие члены посольства и представители партийного руководства.

В рамках визита делегация планирует обсудить дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества между властями государств в контексте их всеобъемлющего стратегического партнёрства.

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А секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу между тем отправился в Индонезию и Малайзию с рабочими визитами. Бывший министр обороны и члены межведомственной делегации пробудут там до 28 февраля и обсудят актуальные международные проблемы.

Тимур Хингеев
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