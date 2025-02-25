Ошибку в написании имени Дантеса в документе о гибели Пушкина исправили

Теперь в списке памятников федерального значения указано правильное название: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Ж.Ш». Напомним, что в прошлой версии имя французского офицер-кавалергарда Жоржа Шарля Дантеса было ошибочно представлено с инициалами другого человека — вымышленного героя романа Александра Дюма графа Монте-Кристо.