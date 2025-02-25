Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 03:43

Ошибку в написании имени Дантеса в документе о гибели Пушкина исправили

Место дуэли Пушкина. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Место дуэли Пушкина. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Правительство России внесло изменения в официальное наименование памятника, расположенного на месте дуэли поэта Александра Пушкина. Постановление опубликовано на сайте правовых актов.

Теперь в списке памятников федерального значения указано правильное название: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Ж.Ш». Напомним, что в прошлой версии имя французского офицер-кавалергарда Жоржа Шарля Дантеса было ошибочно представлено с инициалами другого человека — вымышленного героя романа Александра Дюма графа Монте-Кристо.

В Сухуме возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в День защитника Отечества
В Сухуме возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в День защитника Отечества

Напомним, что неточность ещё два года назад обнаружила юрист Юлия Коновалова. Известие о скором исправлении исторической ошибки порадовало активистку.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Александр Пушкин
  • История
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar