Юристка обрадовалась исправлению исторической ошибки в имени убийцы Пушкина

Юрист Юлия Коновалова добилась исправления исторической ошибки на месте дуэли русского писателя Александра Пушкина. В документах объекта культурного наследия вместо Жоржа Дантеса был указан некий Э. Дантес.

Коновалова обнаружила эту неточность два года назад и неоднократно обращалась в КГИОП Санкт-Петербурга и Министерство культуры. Теперь ошибка будет исправлена, а также проведена государственная историко-культурная экспертиза.

«Конечно, это замечательные новости! Ошибка была найдена мной совершенно случайно. Замечена в связи с известностью исторических личностей», — отметила Коновалова в беседе с «Газетой.Ru».