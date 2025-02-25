Российская десантура воспользовалась непогодой и застала ВСУшников врасплох в ДНР
МО: Бронегруппы РФ с десантом заняли Надеждинку под прикрытием непогоды
В боях за Надеждинку Донецкой Народной Республики российским военным помогла непогода. Подробности освобождения населённого пункта озвучили в Минобороны России.
По данным ведомства, сначала штурмовики уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ, действуя в составе бронегрупп. Прикрытие им оказали танки и ударные беспилотники.
«Воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населённый пункт. Другим штурмовым группам удалось обойти противника с флангов и выбить его из укреплённых позиций», — добавили в МО.
Напомним, что Надеждинка и Новосёлка были взяты под контроль 21 февраля. В освобождении населённых пунктов отличились подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».
VK / Минобороны России