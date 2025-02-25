Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 04:25

Тела были повсюду: Очевидец рассказал о резне, которую ВСУ устроили на улице Щорса в Селидово

Селидовец Дмитрий: Боевики ВСУ убили почти всех жителей дома на улице Щорса

Эвакуированный из Селидово местный житель по имени Дмитрий поведал о зверствах ВСУ в пятиэтажке на улице Щорса. По словам мужчины, боевики убивали всех, кто открывал дверь или отзывался на стук. Тела жертв лежали повсюду: в подъездах, во дворе и на соседнем перекрёстке.

«Люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы, пулемёты ручные, в подъездах человека увидели — застрелили», — поделился очевидец с РИА «Новости».

Также Дмитрий попытался объяснить действия украинских военных. Они считают оставшихся в городе жителей предателями и сепаратистами, уверен он.

Беженец рассказал, как украинский участковый из Селидово участвовал в казнях мирных жителей
Беженец рассказал, как украинский участковый из Селидово участвовал в казнях мирных жителей

Напомним, что Селидово удалось освободить 19 октября 2024 года. Противник оборудовал там один из крупнейших укрепрайонов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Антон Голыбин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar