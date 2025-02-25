Тела были повсюду: Очевидец рассказал о резне, которую ВСУ устроили на улице Щорса в Селидово

Эвакуированный из Селидово местный житель по имени Дмитрий поведал о зверствах ВСУ в пятиэтажке на улице Щорса. По словам мужчины, боевики убивали всех, кто открывал дверь или отзывался на стук. Тела жертв лежали повсюду: в подъездах, во дворе и на соседнем перекрёстке.

«Люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы, пулемёты ручные, в подъездах человека увидели — застрелили», — поделился очевидец с РИА «Новости».

Также Дмитрий попытался объяснить действия украинских военных. Они считают оставшихся в городе жителей предателями и сепаратистами, уверен он.