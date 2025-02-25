В Великобритании опубликовали карту, которая иллюстрирует потенциальный ущерб для Лондона в случае ядерного взрыва. Об этом сообщает Daily Express.

На карте отмечены четыре зоны поражения в случае применения ядерной бомбы «Тополь СС-25» мощностью в 800 килотонн. При таком ударе центральная часть Лондона будет полностью стёрта с лица земли. Во второй зоне, вероятно, произойдёт обрушение зданий, в третьей — местные жители получат сильные ожоги тела, в четвёртой — на окраинах — произойдут небольшие взрывы.

Также в публикации подчеркнули, что подобная ситуация якобы вероятна, если переговоры по разрешению конфликта на Украине будут проходить без участия Киева. Также британцы посчитали важным для мирного урегулирования обязательное наращивание Европой расходов на оборону и отправку британских войск на Украину, как и обещал премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер.