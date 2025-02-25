Центр будет уничтожен: Опубликована карта ущерба для Лондона в случае ядерного взрыва
Daily Express: Великобритания готовится к потенциальному ядерному конфликту
В Великобритании опубликовали карту, которая иллюстрирует потенциальный ущерб для Лондона в случае ядерного взрыва. Об этом сообщает Daily Express.
На карте отмечены четыре зоны поражения в случае применения ядерной бомбы «Тополь СС-25» мощностью в 800 килотонн. При таком ударе центральная часть Лондона будет полностью стёрта с лица земли. Во второй зоне, вероятно, произойдёт обрушение зданий, в третьей — местные жители получат сильные ожоги тела, в четвёртой — на окраинах — произойдут небольшие взрывы.
Также в публикации подчеркнули, что подобная ситуация якобы вероятна, если переговоры по разрешению конфликта на Украине будут проходить без участия Киева. Также британцы посчитали важным для мирного урегулирования обязательное наращивание Европой расходов на оборону и отправку британских войск на Украину, как и обещал премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер.
Великобритания оказалась не единственной страной, где обстановку в связи с украинским конфликтом лишь продолжают нагнетать. Так, ранее премьер Дании выступила за продолжение конфликта на Украине. Она считает, что Киеву должен продолжать военные действия, а не принимать мирное разрешение конфликта в соответствии с политикой президента США. Политик откровенно призналась, что не испытывает доверия к Москве.
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