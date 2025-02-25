В Москве арестовали бывшего главу протезно-ортопедического предприятия Хубутию

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу бывшего генерального директора московского протезно-ортопедического предприятия Бидзина Хубутию. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

«Суд постановил: ходатайство органов предварительного расследования в отношении Б. Н. Хубутии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — указано в постановлении суда.

Также суд арестовал второго фигуранта дела Ващенко. Пособника двух обвиняемых Бобылина отправили под домашний арест. Уточняется, что он является представителем венгерской компании Sendix comsulting kft.

В 2022 году управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту хищения при исполнении контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов для изготовления протезно-ортопедических изделий. Столичное предприятие тогда перечислило венгерской компании 685 тысяч евро. Однако представители второй, сославшись на экспортные санкции, заключили дополнительное соглашение и возложили поставку комплексов на компанию из Турции, которой тоже были перечислены деньги.