Власти Британии допустили возвращение России в G7

Лондон считает, что Россия может вернуться в «Большую семёрку» (G7). Об этом заявил замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Дэн Джарвис. По его словам, королевство планирует провести дискуссии по этому вопросу с союзниками.

«Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершён», — сказал замминистра в эфире радиостанции Times Radio.