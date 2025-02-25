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25 февраля, 06:49

Власти Британии допустили возвращение России в G7

Замглавы МИД Британии Джарвис допустил возвращение России в G7

Лондон считает, что Россия может вернуться в «Большую семёрку» (G7). Об этом заявил замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Дэн Джарвис. По его словам, королевство планирует провести дискуссии по этому вопросу с союзниками.

«Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершён», — сказал замминистра в эфире радиостанции Times Radio.

Джарвис уточнил, что британский премьер Кир Стармер может поднять эту тему на будущей встрече с лидером США Дональдом Трампом.

США повздорили с партнёрами по G7 из-за документа по Украине
США повздорили с партнёрами по G7 из-за документа по Украине

Американский президент ранее назвал исключение РФ из G8 ошибкой и предложив восстановить членство. Напомним, что Россия вышла из G8 в 2014 году. Позднее главы европейских государств призывали к возвращению формата Восьмёрки, но в Кремле отмахнулись от объединения по причине наличия G20.

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Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Никита Никонов
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