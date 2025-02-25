На Западе подсчитали, сколько Украина продержится без военной помощи США

Украина способна сражаться с текущим темпом до лета, если США откажутся от военной помощи. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на западных чиновников.

Экс-помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила, что Украине до середины года должно хватить тех поставок, которые были отправлены с разрешения бывшего хозяина Белого дома Джо Байдена, говорится в статье.

«Без военной помощи США Украина имеет достаточно оружия, чтобы продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе до лета», — указано в материале.

Авторы материала дополнили, что Незалежная не сможет наносить удары на большие расстояния и защищать тылы, если закончатся американские поставки вооружения.