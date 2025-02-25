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25 февраля, 08:02

Заключённым в российских тюрьмах разрешили заводить котов, рыбок, попугаев и не только

Mash: Заключённым в российских тюрьмах разрешили заводить котов и не только

Российским заключённым, отбывающим срок в колонии, разрешили заводить котов, птиц, рыбок и многих других питомцев. Однако оплачивать их содержание они обязаны самостоятельно. Об этом говорится в ответных письмах от ФСИН и Минюста депутату ГД Георгию Арапову.

Ответное письмо ФСИН. Обложка © Telegram / Mash

Ответное письмо ФСИН. Обложка © Telegram / Mash

Как пишет телеграм-канал Mash, желающим завести домашнее животное в тюрьме придётся соблюсти ряд условий. Во-первых, питомца придётся полностью обеспечивать за свой счёт. Во-вторых, прежде нужно получить разрешение от администрации и ветеринарной службы. В третьих, строго запрещено нарушение 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Примечательно, что среди списка правил внутреннего распорядка пока не закреплена норма, регулирующая возможность покупки корма для животных.

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Ранее Life.ru уже писал, что арестантам в тюрьмах могут позволить заводить котов. Предполагается, что братья наши меньшие помогут заключённым стать добрее и эмпатичнее.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Мария Любицкая
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