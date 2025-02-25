Франция может установить ядерные силы в Германии

Власти Франции могут установить в Германии самолёты, несущие ядерные боеголовки, при условии решения США вывести свои войска из Европы. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Источник пояснил, что размещение нескольких истребителей не потребует особых усилий. Он считает, что это бы стало явным сигналом для России. Сообщается, что пойти на данное действие власти Франции могут по примеру Великобритании. Агентство пишет, что кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц выступает за независимость Европы от Штатов и агитирует Францию и Британию применять ядерное оружие для обороны.