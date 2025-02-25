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25 февраля, 09:53

Пылесосы Dyson в России массово выходят из строя через 2 года использования

SHOT ПРОВЕРКА: Пылесосы Dyson массово выходят из строя из-за аккумуляторов

В России начали массово выходить из строя беспроводные пылесосы Dyson. Это происходит из-за аккумулятора, который рассчитан только на 2-3 года службы. Заменить его сейчас на новый довольно сложно, так как компания ушла из России, передаёт телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Многие приобрели пылесосы в 2022-2023 годах, когда компания уходила с российского рынка, а на её технику были большие скидки. Купить устройство тогда можно было за 30-40 тысяч рублей (сейчас цены выросли до 85-125 тысяч). При этом, чтобы пылесос работал, для него нужен новый аккумулятор, который найти не так просто — сервисных центров Dyson в России нет, а стоит деталь 15 тысяч рублей. При неправильной установке же пылесос вновь перестанет работать.

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А в некоторых сервисных центрах клиентов и вовсе могут обмануть. Например, в одном из таких мужчине завысили цену за починку пылесоса в девять раз. Вместо обещанных двух тысяч с клиента потребовали 18.

Обложка ©

Shuttestock / FOTODOM / TSV-art

Полина Никифорова
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