Пылесосы Dyson в России массово выходят из строя через 2 года использования

В России начали массово выходить из строя беспроводные пылесосы Dyson. Это происходит из-за аккумулятора, который рассчитан только на 2-3 года службы. Заменить его сейчас на новый довольно сложно, так как компания ушла из России, передаёт телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Многие приобрели пылесосы в 2022-2023 годах, когда компания уходила с российского рынка, а на её технику были большие скидки. Купить устройство тогда можно было за 30-40 тысяч рублей (сейчас цены выросли до 85-125 тысяч). При этом, чтобы пылесос работал, для него нужен новый аккумулятор, который найти не так просто — сервисных центров Dyson в России нет, а стоит деталь 15 тысяч рублей. При неправильной установке же пылесос вновь перестанет работать.