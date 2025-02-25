«Уже проиграла»: В Польше поставили крест на Украине
Экс-премьер Польши Миллер: Киев уже потерпел поражение в конфликте
Украина уже проиграла в конфликте с Россией. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.
«Похоже на то, что Украина уже проиграла », — сказал он в интервью телеканалу Polsat.
Миллер также подчеркнул, что проигравшая сторона должна учитывать различные последствия своего положения. Он добавил, что в контексте украинского конфликта Варшаве не следует полагаться на европейские страны, так как Европа не является «военной империей» и не имеет собственной армии.
Ранее сообщалось, что Украина способна сражаться с текущим темпом до лета, если США откажутся от помощи. Как считают бывшие и действующие западные чиновники, Киев уже через несколько месяцев столкнётся с нехваткой боеприпасов, а армия утратит доступ к передовым видам оружия.
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