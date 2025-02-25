Украина уже проиграла в конфликте с Россией. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Похоже на то, что Украина уже проиграла », — сказал он в интервью телеканалу Polsat.

Миллер также подчеркнул, что проигравшая сторона должна учитывать различные последствия своего положения. Он добавил, что в контексте украинского конфликта Варшаве не следует полагаться на европейские страны, так как Европа не является «военной империей» и не имеет собственной армии.