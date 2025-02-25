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25 февраля, 10:17

Вплоть до анемии: Эксперт рассказал, как электромагнитное излучение влияет на человека

Эксперт Пулинец: Любое электромагнитное воздействие влияет на организм человека

Все клетки человека в определённом смысле «заряжены» электричеством, поэтому электромагнитное воздействие сказывается на организме людей. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

«Это химические реакции, в которых принимают участие ионы. Поэтому любое электромагнитное воздействие влияет и на организм человека», — объяснил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Учёный отметил, что высокомощные излучения могут действительно иметь негативные последствия для здоровья, одним из примеров является анемия (малокровие). Тем не менее это в основном затрагивает тех, кто трудится в условиях с особенно интенсивными излучениями, например, на радиолокационных станциях или в системах оповещения.

Пулинец также добавил, что слабые электромагнитные поля могут быть вредны для человека. Именно поэтому власти принимают меры против точечной застройки вблизи высоковольтных линий электропередачи, поскольку 50-герцовое излучение также негативно влияет на организм. При этом эксперт отметил, что полное отсутствие электромагнитного воздействия также не будет полезно для здоровья.

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Shutterstock / FOTODOM / Olena Tatarintseva

Юрий Лысенко
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