Вплоть до анемии: Эксперт рассказал, как электромагнитное излучение влияет на человека

Все клетки человека в определённом смысле «заряжены» электричеством, поэтому электромагнитное воздействие сказывается на организме людей. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

«Это химические реакции, в которых принимают участие ионы. Поэтому любое электромагнитное воздействие влияет и на организм человека», — объяснил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Учёный отметил, что высокомощные излучения могут действительно иметь негативные последствия для здоровья, одним из примеров является анемия (малокровие). Тем не менее это в основном затрагивает тех, кто трудится в условиях с особенно интенсивными излучениями, например, на радиолокационных станциях или в системах оповещения.

Пулинец также добавил, что слабые электромагнитные поля могут быть вредны для человека. Именно поэтому власти принимают меры против точечной застройки вблизи высоковольтных линий электропередачи, поскольку 50-герцовое излучение также негативно влияет на организм. При этом эксперт отметил, что полное отсутствие электромагнитного воздействия также не будет полезно для здоровья.