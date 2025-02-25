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25 февраля, 10:30

Учёные рассказали, почему с годами люди начинают пахнуть старостью

Специфический запах старости появляется из-за выработки 2-ноненаля после 40 лет

Специфический запах, который появляется у пожилых людей, не связан с соблюдением гигиены или питанием. Он возникает из-за старения кожи, которая после 40 лет начинает вырабатывать вещество 2-ноненаль. Оно плохо растворяется в воде, однако способы избавиться от запаха всё же есть. Об этом сообщает Planet Today.

2-ноненаль продолжает накапливаться в коже даже после использования моющих средств На интенсивность выработки вещества влияют стресс, неправильное питание, нехватка сна, злоупотребление алкоголем и курение. Уменьшит запах старости ведение правильного образа жизни.

После 40 лет организм человека начинает усиленно вырабатывать кожное сало. Из-за него увеличивается содержание жирных кислот в коже, этот процесс происходит непрерывно. Уменьшается также и количество антиоксидантов, которые отвечают за защиту организма от окислительных процессов.

Ранее Life.ru сообщал, что стресс ускоряет старение организма. Он оказывает влияние на процесс метилирования генов, а также на метилирование ДНК, меняя скорость старения организма. Чем чаще человек испытывает стресс, тем больше ускоряется метилирование, соответственно, тем активнее стареет организм.

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Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Полина Никифорова
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