Учёные рассказали, почему с годами люди начинают пахнуть старостью

Специфический запах, который появляется у пожилых людей, не связан с соблюдением гигиены или питанием. Он возникает из-за старения кожи, которая после 40 лет начинает вырабатывать вещество 2-ноненаль. Оно плохо растворяется в воде, однако способы избавиться от запаха всё же есть. Об этом сообщает Planet Today.

2-ноненаль продолжает накапливаться в коже даже после использования моющих средств На интенсивность выработки вещества влияют стресс, неправильное питание, нехватка сна, злоупотребление алкоголем и курение. Уменьшит запах старости ведение правильного образа жизни.

После 40 лет организм человека начинает усиленно вырабатывать кожное сало. Из-за него увеличивается содержание жирных кислот в коже, этот процесс происходит непрерывно. Уменьшается также и количество антиоксидантов, которые отвечают за защиту организма от окислительных процессов.