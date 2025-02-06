Постареть от переживаний: Учёный с помощью книги объяснил, как стресс бьёт по организму
Генетик Ребриков: Стресс ускоряет старение организма
Стресс ускоряет старение организма, оказывая влияние на процесс метилирования генов. Об этом рассказал профессор РАН, проректор по научной работе Пироговского университета Денис Ребриков. Для наглядной иллюстрации негативного явления он привёл в пример книгу с закладками.
«Метилирование влияет на то, какие гены будут активированы, а какие останутся выключенными. Это всё похоже на использование закладок в книге, где вы решаете, какую страницу прочитать. Не изменяя текст, вы просто выбираете, какие части использовать. Таким образом, метилирование влияет на проявление генетической информации», — отметил учёный.
Он подчеркнул в беседе с «Газетой.ru», что стресс сказывается на процессе метилирования ДНК, меняя скорость старения организма. Чем чаще человек испытывает стресс, тем больше ускоряется метилирование, соответственно, тем активнее стареет организм, заключил доктор биологических наук.
Кстати, у хронического стресса есть и другое неочевидное, но смертельно опасное последствие. Он повышает риск развития рака ЖКТ. Кроме того, стресс является одной из причин раннего облысения у мужчин и женщин.