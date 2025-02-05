Названо неочевидное, но смертельно опасное последствие хронического стресса
Онколог Басанов: Хронический стресс может повысить риск развития рака ЖКТ
Хронический стресс может повысить риск развития ряда опасных недугов, в том числе, рака ЖКТ. Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук Руслан Басанов. По его словам, длительное негативное состояние может способствовать усилению воспаления, снижению иммунитета и повышению уровня кортизола, что в итоге ударит по ЖКТ.
Кроме того, зачастую из-за стресса меняется пищевое поведение, например, появляется склонность к перееданию или возникает желание съесть нездоровую пищу. В совокупности с постоянным нервным напряжением это повышает риск развития онкологии.
«Длительное воздействие стресса нарушает работу иммунной системы, снижает защитные функции организма и создаёт условия для мутации клеток, что может способствовать развитию злокачественных новообразований», — подчеркнул эксперт.