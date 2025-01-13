Вкусно и опасно: Любимые продукты россиян оказались провокаторами рака кишечника

Две нежные булочки, аппетитная котлета, тонкий ломтик сыра, лист салата и овощи — насколько это вкусно, настолько и опасно! Любимые россиянами гамбургеры и другие виды фастфуда являются провокаторами рака кишечника и других проблем с ЖКТ, уверена врач-онколог Елизавета Васильева.

По её словам, повышают риски развития онкологии также колбасы и мясные консервы, майонезные соусы и пироги, содержащие трансжиры. Они плохо усваиваются организмом и вместо перехода в чистую энергию «гуляют» по крови, повышая уровень «плохого» холестерина и вызывая воспалительные процессы, что в итоге приводит к раку кишечника, предупредила собеседница «Газеты.ru».