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13 января, 08:51

Вкусно и опасно: Любимые продукты россиян оказались провокаторами рака кишечника

Врач Васильева: Гамбургеры и колбасы провоцируют развитие рака кишечника

Гамбургеры провоцируют рак кишечника. Обложка © freepik

Гамбургеры провоцируют рак кишечника. Обложка © freepik

Две нежные булочки, аппетитная котлета, тонкий ломтик сыра, лист салата и овощи — насколько это вкусно, настолько и опасно! Любимые россиянами гамбургеры и другие виды фастфуда являются провокаторами рака кишечника и других проблем с ЖКТ, уверена врач-онколог Елизавета Васильева.

По её словам, повышают риски развития онкологии также колбасы и мясные консервы, майонезные соусы и пироги, содержащие трансжиры. Они плохо усваиваются организмом и вместо перехода в чистую энергию «гуляют» по крови, повышая уровень «плохого» холестерина и вызывая воспалительные процессы, что в итоге приводит к раку кишечника, предупредила собеседница «Газеты.ru».

«Пользы для здоровья от переработанных продуктов практически нет, а вред колоссален. Многие производители мясной продукции умалчивают про опасные канцерогены, которые ведут себя весьма агрессивно по отношению к здоровым клеткам организма», — подчеркнула эксперт.

Онколог рассказала об инновационных методах лечения рака
Онколог рассказала об инновационных методах лечения рака

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что вакцину от рака кишечника начнут применять в России уже в 2025 году. Кроме того, учёные назвали напиток, который спасёт от рака. В свою очередь, онколог перечислила виды рака, которые связаны с наследственностью.

Борис Эльфанд
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