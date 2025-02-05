От стресса до гормонов: Названы причины раннего облысения у мужчин и женщин

Постоянный стресс может спровоцировать облысение, рассказал основатель и руководитель сети клиник по пересадке волос Сослан Гассеев. Среди вероятных причин раннего выпадения волос у мужчин он выделил дефицит питательных веществ, проблемы с щитовидной железой, а также использование лекарственных препаратов.

«Андрогенная алопеция является наиболее распространённой формой облысения у мужчин, которая связана с генетической предрасположенностью и воздействием мужских половых гормонов (тестостерона)», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, причины облысения у женщин зачастую совпадают с мужскими. Так, представительницы прекрасного пола могут терять волосы из-за генетических проблем и гормональных сбоев, в особенности во время беременности, менопаузы или при поликистозе яичников.

Стресс также считается негативным фактором. Кроме того, женщины более склонны к дефициту железа, витамина D и других микроэлементов. К облысению приводят и хронические недуги: диабет, системная красная волчанка и другие аутоиммунные заболевания. Однако специалисты могут помочь исправить ситуацию.