«Цели достигнуты»: Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины
МО РФ: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины
Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины. Цели удара были достигнуты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, за сутки Армия России поразила места производства ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации вооружённых формирований противника в 144 районах. Удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Сумах. Сначала в красной зоне находились Сумская, Винницкая, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области. Позже тревогу включили в Одесской, Ровненской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновецкой областях.
Midjourney / Life.ru