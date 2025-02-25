«Цели достигнуты»: Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины. Цели удара были достигнуты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, за сутки Армия России поразила места производства ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации вооружённых формирований противника в 144 районах. Удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.