Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 10:22

«Цели достигнуты»: Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины

МО РФ: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины. Цели удара были достигнуты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, за сутки Армия России поразила места производства ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации вооружённых формирований противника в 144 районах. Удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве попал на видео
Момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве попал на видео

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Сумах. Сначала в красной зоне находились Сумская, Винницкая, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области. Позже тревогу включили в Одесской, Ровненской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновецкой областях.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar