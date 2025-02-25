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25 февраля, 10:47

Адвокат рассказал о карьерных перспективах Улюкаева после снятия судимости

Адвокат Князев: После снятия судимости Улюкаев сможет вернуться к госслужбе

Алексей Улюкаев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

Алексей Улюкаев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев сможет вернуться на государственную службу после того, как с него будет снята судимость. Об этом рассказал адвокат Андрей Князев.

«Обычно подобные ходатайства о снятии судимости подают для решения житейских вопросов. С человека снимается обязанность отмечаться, соблюдать определённый режим. К нему перестанут ходить с надзорами», — пояснил юрист в разговоре с RT.

Специалист добавил, что удовлетворенное ходатайство снимает с человека все запреты и фактически делает его несудимым. Что касается Улюкаева, то предъявленный ему иск погашен, штраф оплачен, а освободился он по УДО, так что вероятность положительного решения по его ходатайству высока. Впрочем, не стоит воспринимать это так, словно бывший министр уже завтра вернётся к власти, но такое право он может получить.

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Напомним, Алексей Улюкаев руководил Минэкономразвития с 2013 по 2016 годы, а в 2018 году был приговорён к восьми годам тюрьмы по обвинению в получении взятки. Освободился он по УДО 12 мая 2022 года. Сам экс-чиновник утверждает, что стал жертвой провокации. Вчера Улюкаев попросил суд снять с него судимость, его просьбу рассмотрят 10 марта.

Юрий Лысенко
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