Адвокат рассказал о карьерных перспективах Улюкаева после снятия судимости
Адвокат Князев: После снятия судимости Улюкаев сможет вернуться к госслужбе
Алексей Улюкаев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев сможет вернуться на государственную службу после того, как с него будет снята судимость. Об этом рассказал адвокат Андрей Князев.
«Обычно подобные ходатайства о снятии судимости подают для решения житейских вопросов. С человека снимается обязанность отмечаться, соблюдать определённый режим. К нему перестанут ходить с надзорами», — пояснил юрист в разговоре с RT.
Специалист добавил, что удовлетворенное ходатайство снимает с человека все запреты и фактически делает его несудимым. Что касается Улюкаева, то предъявленный ему иск погашен, штраф оплачен, а освободился он по УДО, так что вероятность положительного решения по его ходатайству высока. Впрочем, не стоит воспринимать это так, словно бывший министр уже завтра вернётся к власти, но такое право он может получить.
Напомним, Алексей Улюкаев руководил Минэкономразвития с 2013 по 2016 годы, а в 2018 году был приговорён к восьми годам тюрьмы по обвинению в получении взятки. Освободился он по УДО 12 мая 2022 года. Сам экс-чиновник утверждает, что стал жертвой провокации. Вчера Улюкаев попросил суд снять с него судимость, его просьбу рассмотрят 10 марта.