Цивилёва: Раненый боец обрёл новый смысл жизни благодаря экстремальному вождению

Статс-секретарь – замглавы Минобороны РФ Анна Цивилёва рассказала, что благодаря фонду «Защитники Отечества» удалось вернуть к жизни российского военнослужащего. По её словам, боец после ранения попытался покончить с собой. К счастью, после вручения ключей от автомобиля с ручным управлением он нашёл новое увлечение — экстремальное вождение — и воспрял духом.

Ветеранам СВО вручили авто с ручным управлением. Видео © VK / Государственный фонд «Защитники Отечества»

«Когда он получил этот автомобиль, когда он попробовал вместе с инструктором проехать вот это экстремальное вождение, оно настолько его зарядило, что потом уже наши коллеги из центра звонили и говорили, что человек совершенно другой. Он каждый день приезжает на тренировки, он начинает общаться, он сейчас работает уже инструктором», — поделилась Цивилёва в интервью «России-24».

Замминистра обороны пояснила, что такие автомобили предназначены для ветеранов специальной военной операции (СВО) с двойной ампутацией или для тех, кто прикован к инвалидной коляске. Она также уточнила, что машина вручается как техническое средство реабилитации, чтобы человек мог активно перемещаться и быть «социально более адаптированным». Программу поддержал президент России Владимир Путин.