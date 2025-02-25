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25 февраля, 11:25

Длиннющего червя-паразита достали врачи из глаза россиянки

Минздрав Башкирии: В Уфе офтальмологи удалили гельминта из глаза пациентки

В Уфе врачи-офтальмологи извлекли паразитарного червя из нижнего века женщины, обратившейся в клинику с жалобами на уплотнение и ощущение движения в области глаза. Об этом информировала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкортостана.

«Женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи с жалобами на ощущение «движения» и уплотнения в области нижнего века левого глаза. При осмотре врачи обнаружили подкожное образование извилистой формы», — говорится в сообщении.

Извлечённый гельминт. Фото © Telegram / Минздрав Башкортостана

Извлечённый гельминт. Фото © Telegram / Минздрав Башкортостана

Пациентка рассказала, что чувствовала какое-то движение под глазом. Это вызвало подозрение на паразитарное поражение. Медики провели операцию, вытащили червя и восстановили целостность века. После хирургического вмешательство женщину направили в инфекционную больницу для дальнейшего обследования и определения вида паразита.

Туристка подцепила паразита после прогулки босиком по пляжу в Таиланде
Туристка подцепила паразита после прогулки босиком по пляжу в Таиланде

А ранее Life.ru писал, что у российского туриста обнаружили под кожей мигрирующую личинку после отпуска в Таиланде. Она могла попасть на него из-за песка на пляже. По словам медика, паразит оставляет следы по траектории своего движения в виде нитевидных линий и доставляет большой дискомфорт.

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Telegram / Минздрав Башкортостана

Дарья Нарыкова
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