Длиннющего червя-паразита достали врачи из глаза россиянки

В Уфе врачи-офтальмологи извлекли паразитарного червя из нижнего века женщины, обратившейся в клинику с жалобами на уплотнение и ощущение движения в области глаза. Об этом информировала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкортостана.

«Женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи с жалобами на ощущение «движения» и уплотнения в области нижнего века левого глаза. При осмотре врачи обнаружили подкожное образование извилистой формы», — говорится в сообщении.

Извлечённый гельминт. Фото © Telegram / Минздрав Башкортостана

Пациентка рассказала, что чувствовала какое-то движение под глазом. Это вызвало подозрение на паразитарное поражение. Медики провели операцию, вытащили червя и восстановили целостность века. После хирургического вмешательство женщину направили в инфекционную больницу для дальнейшего обследования и определения вида паразита.