Нардеп, которую коллеги назвали «рабочей бабой» и предлагали подложить Зеленскому, ушла из Рады

Верховная Рада поддержала заявление депутата партии «Слуга народа» Ирины Кормышкиной (в девичестве Аллахвердиева) о сложении полномочий. Об этом сообщают местные СМИ. По версии следствия, экс-депутат облсовета и супруг Ирины участвовал в сокрытии и легализации имущества на 20 миллионов гривен (более 41 миллиона рублей. — Прим. Life.ru), которые неизвестным путём раздобыла Кормышкина.

Суд назначил Юрию Кормышкину залог в виде 15 миллионов гривен (более 31 миллиона рублей, — Прим. Life.ru). Сама Ирина теперь обязана уведомлять следователя об изменении места жительства, сдать загранпаспорт и не общаться с указанными судьёй лицами.

Кроме того, экс-депутат получила другое подозрение. Кормышкина не указала в декларации за 2023 год жилой дом и земельные участки под Одессой на 17 миллионов гривен (более 35 миллионов рублей. — Прим. Life.ru). Жильё также было куплено за счёт необоснованных активов.