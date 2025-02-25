Памятка от юриста: Что делать, если ветхую купюру не принимают в банке или магазине

Все денежные купюры, которые находятся в обращении, независимо от их даты выпуска, продолжают оставаться законными в России. Однако следует учитывать различия между старыми образцами и изношенными или повреждёнными банкнотами. Этот аспект напрямую влияет на возможность их использования владельцем: некоторые купюры могут быть изъяты и обменяны на новые. Об этом Life.ru рассказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев.

В первом случае это банкноты предыдущих выпусков, например российские рубли серии 1997 года или долларовые банкноты, выпущенные до редизайна. Они всё ещё законное средство платежа, и их отказ принимать противоречит установленным нормам. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Он отметил, что стодолларовые банкноты, выпущенные в 1990-х годах, не могут быть отклонены банками и обменными пунктами. Однако клиентам будут выданы только новые купюры в соответствии с политикой обновления наличного обращения, пояснил эксперт.

«Ветхие или повреждённые купюры — это банкноты, имеющие значительные физические дефекты: разрывы, потёртости, следы посторонних веществ, утраченные части. Такие деньги могут быть признаны непригодными к обращению, однако это не означает, что их нельзя сдать или обменять», — сказал Русяев.

Специалист объяснил, что существует закон, позволяющий признавать банкноты ветхими и подлежащими изъятию. Юрист сослался на пункт 2.9 положения Банка России № 630-П, согласно которому ветхими считаются купюры с серьёзными физическими повреждениями. К таковым относятся: сильное загрязнение, посторонние надписи из двух и более символов, различные рисунки, штампы или заметные пятна размером от 5 мм, а также разрывы по краям длиной не менее 7 мм, проколы и банкноты, склеенные с помощью ленты. Кроме того, банкнота считается ветхой, если её размеры уменьшились по длине или ширине более чем на 5 мм в результате механического, химического или термического воздействия.

Российские рубли, соответствующие минимальным требованиям, могут быть обменяны в любом банке. Если там отказывают в приёме, клиент имеет право обратиться в другое финансовое учреждение или сдать банкноты на экспертизу в Банк России. В то же время отказ продавца магазина принять ветхую, но платёжеспособную купюру является нарушением правил торговли, отметил собеседник Life.ru. Посетитель может потребовать письменное объяснение отказа от администрации торговой точки и подать жалобу в Роспотребнадзор.

Если возникают трудности с иностранной валютой, например банк отказался обменять старые 100 долларов США, клиенту следует в первую очередь обратиться к руководству отделения с требованием разъяснить основания отказа. В случае неправомерного отказа можно потребовать письменное объяснение и подать жалобу в ЦБ, резюмировал Русяев.