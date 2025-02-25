Власти Украины попросили полтриллиона на восстановление страны
Шмыгаль: Украине на восстановление нужно 10 лет и 542 миллиарда долларов
Украине на восстановление после конфликта потребуется 10 лет времени и 542 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль. Ранее он отмечал, что этот вопрос будет ключевой задачей для Европы.
«Потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 миллиарда долларов. Это демонстрирует новый отчёт Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей… Новые данные превышают предыдущую оценку на 38 миллиардов долларов», — написал Шмыгаль.
Премьер уверен, что отстраивание Украины должно быть «проектом глобального масштаба». Он назвал 348 приоритетных объектов на 17 миллиардов долларов. Среди них уже 127 объектов профинансированы.
Украина должна обеспечить США возвращение 400-500 миллиардов долларов, ранее заявил лидер Штатов Дональд Трамп. Америка растрачивает свою казну на страну, которая находится очень далеко, но назад деньги не приходят, возмущается он.
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