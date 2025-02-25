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25 февраля, 12:12

Власти Украины попросили полтриллиона на восстановление страны

Шмыгаль: Украине на восстановление нужно 10 лет и 542 миллиарда долларов

Украине на восстановление после конфликта потребуется 10 лет времени и 542 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль. Ранее он отмечал, что этот вопрос будет ключевой задачей для Европы.

«Потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 миллиарда долларов. Это демонстрирует новый отчёт Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей… Новые данные превышают предыдущую оценку на 38 миллиардов долларов», — написал Шмыгаль.

Премьер уверен, что отстраивание Украины должно быть «проектом глобального масштаба». Он назвал 348 приоритетных объектов на 17 миллиардов долларов. Среди них уже 127 объектов профинансированы.

Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины: Мы вложились на 350 млрд!
Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины: Мы вложились на 350 млрд!

Украина должна обеспечить США возвращение 400-500 миллиардов долларов, ранее заявил лидер Штатов Дональд Трамп. Америка растрачивает свою казну на страну, которая находится очень далеко, но назад деньги не приходят, возмущается он.

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Shutterstock / FOTODOM / Refluence

Николай Рюмин
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