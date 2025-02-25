Россиянка пыталась задушить знакомую удлинителем и надругалась над ней

В Новосибирске 33-летняя женщина попыталась задушить свою знакомую с помощью удлинителя и совершила над ней надругательство, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, 21 февраля пьяная жительница Тувы в арендованной квартире обвила удлинитель вокруг шеи своей жертвы. После того как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленница совершила надругательство.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ, касающейся насильственных действий сексуального характера. Женщина была задержана, и ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.