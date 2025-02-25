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25 февраля, 12:25

Россиянка пыталась задушить знакомую удлинителем и надругалась над ней

В Новосибирске задержали пьяную женщину, надругавшуюся над своей знакомой

В Новосибирске 33-летняя женщина попыталась задушить свою знакомую с помощью удлинителя и совершила над ней надругательство, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, 21 февраля пьяная жительница Тувы в арендованной квартире обвила удлинитель вокруг шеи своей жертвы. После того как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленница совершила надругательство.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ, касающейся насильственных действий сексуального характера. Женщина была задержана, и ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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А ранее в Санкт-Петербурге сосед изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. По предварительным данным, он вдавил жертву лицом в матрас, отчего она задохнулась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ HTWE

Алексей Берковиц
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