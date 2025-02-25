Нет покоя даже в отпуске: Большинство россиян мечтают покинуть рабочие чаты

Большинство россиян (72%) устали от изобилия рабочих чатов и хотят от них избавиться. В то же время 61% участников опроса согласны с тем, что текстовая переписка помогает сэкономить время. Об этом сообщает RT со ссылкой на социальное исследование.

У 37% участников опроса рабочие чаты вызывают повышенную нервозность. А 38% респондентов заявляют, что больше всего в формате чата им не нравится режим постоянной доступности. Ещё 44% респондентов отметили, что рабочие переписки не имеют временных рамок, и 22% уже привыкли получать сообщения поздно вечером или рано утром. 17% участников не могут сосредоточиться на отдыхе даже в отпуске, ожидая новых сообщений.

Кроме того 8% участников утверждают, что отсутствие возможности или желания оперативно отвечать на сообщение в чате может быть чревато взысканиями. Также всего 13% отключают звук этого канала связи с коллегами после завершения рабочего дня. При этом 51% респондентов уверены, что им точно позвонят, если появится срочная задача.

Исследование предполагало множественный выбор ответа. В нём поучаствовали свыше 1,3 тысяч человек.