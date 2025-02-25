Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 13:34

Нет покоя даже в отпуске: Большинство россиян мечтают покинуть рабочие чаты

Опрос: 72% россиян мечтают покинуть рабочие чаты из-за усталости от них

Большинство россиян (72%) устали от изобилия рабочих чатов и хотят от них избавиться. В то же время 61% участников опроса согласны с тем, что текстовая переписка помогает сэкономить время. Об этом сообщает RT со ссылкой на социальное исследование.

У 37% участников опроса рабочие чаты вызывают повышенную нервозность. А 38% респондентов заявляют, что больше всего в формате чата им не нравится режим постоянной доступности. Ещё 44% респондентов отметили, что рабочие переписки не имеют временных рамок, и 22% уже привыкли получать сообщения поздно вечером или рано утром. 17% участников не могут сосредоточиться на отдыхе даже в отпуске, ожидая новых сообщений.

Кроме того 8% участников утверждают, что отсутствие возможности или желания оперативно отвечать на сообщение в чате может быть чревато взысканиями. Также всего 13% отключают звук этого канала связи с коллегами после завершения рабочего дня. При этом 51% респондентов уверены, что им точно позвонят, если появится срочная задача.

Исследование предполагало множественный выбор ответа. В нём поучаствовали свыше 1,3 тысяч человек.

Life.ru узнал, возвращения каких брендов россияне ждут больше всего
Life.ru узнал, возвращения каких брендов россияне ждут больше всего

Ранее Life.ru рассказывал об опросе, который позволил узнать, где по мнению россиянок работают самые перспективные кандидаты в мужья. Оказалось, что невесты больше всего ценят работяг из IT и сферы телекоммуникаций — свои голоса за них отдали 60% участниц опроса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar